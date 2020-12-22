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    • 22.12.2020 20:20
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    Devlet Başkanı Putin ile Başkanı Abbas telefonda görüştü

    Devlet Başkanı ve Başkanı , telefon görüşmesi gerçekleştirerek, iki ülke arasındaki işbirliğini ve 'daki durumu değerlendirdi.

    Sabah
    Putin'den kritik Filistin hamlesi

    Devlet Başkanı ve Başkanı , telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Kremlin Sarayı tarafından yapılan açıklamada, liderlerin iki ülke arasındaki işbirliğini ve 'daki son durumu ele aldığı belirtildi.

    Açıklamada, liderlerin ticaret, ekonomik ve insani alanlarda ikili işbirliği, özellikle korona virüs salgınıyla mücadele konusunda görüş alışverişinde bulunduğu, Putin'in Rusya'nın Filistin-İsrail çatışmasına adil ve kalıcı bir çözüm bulmaya yardım etmeye hazır olduğunu yinelediği aktarıldı.

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