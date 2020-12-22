Her yıl kapak tasarımı ile gelecek yılda beklentilerini görsel hale getiren ve tartışmalara neden olan The Economist'in kapağı bu sene de çok tartışılacak türden oldu. Derginin 2021'in öngörüleri dikkat çekti. İşte o tahminler:
Enjektör: 7 milyar kişinin en az 3 milyarına aşı planlanıyor.
Maskeli çocuk: Coronavirüs, çocukları etkilememiş gibi görünse de aslında genlerinde bir değişime neden oldu.
Kamera: Herkes izlenecek.
Çin bayrağı: Coronavirüs sonrası Çin'in daha da büyüyeceğine işaret ediyor.
Roket: Nükleer savaşa işaret ediyor.
Dolar: Dijital para dönemi.
Tiktok: 2021'de en güçlü sosyal medya gücü olacağı iddia ediliyor.