Enjektör: 7 milyar kişinin en az 3 milyarına aşı planlanıyor.

Maskeli çocuk: Coronavirüs, çocukları etkilememiş gibi görünse de aslında genlerinde bir değişime neden oldu.

Kamera: Herkes izlenecek.

Çin bayrağı: Coronavirüs sonrası Çin'in daha da büyüyeceğine işaret ediyor.

Roket: Nükleer savaşa işaret ediyor.

Dolar: Dijital para dönemi.

Tiktok: 2021'de en güçlü sosyal medya gücü olacağı iddia ediliyor.