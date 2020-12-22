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    İşte ’in şifresi! kapağına taşıdığı konularla dünyaya mesaj veriyor

    nin yayın organı , her yıl olduğu gibi yine öngörülerde bulunduğu kapağını yayınladı. ’in şifreleri şaşırttı!

    2021’in şifresi!

    Her yıl kapak tasarımı ile gelecek yılda beklentilerini görsel hale getiren ve tartışmalara neden olan The Economist'in kapağı bu sene de çok tartışılacak türden oldu. Derginin 2021'in öngörüleri dikkat çekti. İşte o tahminler:

    Enjektör: 7 milyar kişinin en az 3 milyarına aşı planlanıyor.
    Maskeli çocuk: Coronavirüs, çocukları etkilememiş gibi görünse de aslında genlerinde bir değişime neden oldu.
    Kamera: Herkes izlenecek.
    Çin bayrağı: Coronavirüs sonrası Çin'in daha da büyüyeceğine işaret ediyor.
    Roket: Nükleer savaşa işaret ediyor.
    Dolar: Dijital para dönemi.
    Tiktok: 2021'de en güçlü sosyal medya gücü olacağı iddia ediliyor.
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    Haberler Dünya İşte 2021’in şifresi! The Economist kapağına taşıdığı konularla dünyaya mesaj veriyor