Foreign Affairs'ten Jaon Lyall'ın analizine göre, dünya, insansız hava aracı (drone) savaşları dönemine girdi. Birçok ülke ise Türkiye'nin aksine bu hızlı değişimi yakalamak bir tarafa, henüz tam kavrayamamış görünüyor.

Son beş yıldaki dört büyük devletler arası savaşta - Libya, Dağlık Karabağ, Suriye ve Ukrayna'da olanlar - silahlı insansız hava araçları baskın ve belki de belirleyici bir rol oynadı.