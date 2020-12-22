Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 22.12.2020 08:53
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 22.12.2020 08:57
    ABONE OL

    ABD’de şaşkınlık yaratan olay: 'nın ü tellerine dolaştı! Kurtarma anları kamerada

    ABD’de motorlu parüşütüyle tellerine takılan kılığındaki kişi, mahsur kaldı. Bu kişinin, nden vinç yardımıyla kurtarıldığı anlar kameraya yansıdı. İtfaiye biriminden yapılan açıklamada, “ Baba’nın yaralı olmadığını ve önümüzdeki hafta Noel’e hazır olacağını duyurmaktan mutluluk duyuyoruz, ama belki de yeni bir kızakla!” ifadelerine yer verildi.

    Noel Baba elektrik tellerine dolandı
    Olay, Kaliforniya eyaletinin Sacramento şehrinde meydana geldi. kılığındaki kişi, civardaki bir okuldan motorlu üyle kalkış gerçekleştirdi.


    Bir süre sonra motor gücünü kaybedince alçalan bu kişinin paraşütü tellerine dolaştı.


    Havada asılı kalan Baba, vinç kullanılarak bir elektrik hizmet sağlayıcısı ve itfaiyenin iş birliği ile kurtarıldı. Kurtarma anları kameraya yansıdı.




    İtfaiye biriminden yapılan açıklamada, "Noel Baba'nın yaralı olmadığını ve önümüzdeki hafta Noel'e hazır olacağını duyurmaktan mutluluk duyuyoruz, ama belki de yeni bir kızakla!" ifadelerine yer verildi.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Dünya ABD’de şaşkınlık yaratan olay: Noel Baba'nın paraşütü elektrik tellerine dolaştı! Kurtarma anları kamerada