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    • 21.12.2020 10:55
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    'da sır ölüm! aşısı üzerinde çalışıyordu!

    Dünyayı kasıp kavuran yeni tip 80 milyona yakın kişiye bulaşırken salgını durdurmak için aşı çalışmaları devam ediyor. Koronavirüs aşı çalışmaları dünya tarafından merak edilirken ’dan dikkat çeken bir ölüm haberi geldi. Rusya'da corona virüs aşısı üzerinde çalışmalar sürdüren ve büyük ilerleme sağlayan 45 yaşındaki ölü bulundu.

    Rusya'da corona virüs aşı çalışmaları yürüttüğü ifade edilen 45 yaşındaki Alexander Kagansky,ölü bulundu.

    14. KATTAN DÜŞTÜ
    Rusya'da Kovid-19'a karşı aşı çalışmalarına katılan ve büyük ilerleme sağlayan 45 yaşındaki Alexander Kagansky, dün gece 14'üncü kattaki apartman dairesinden düşerek can verdi.

    Rus gazetesi Moskovsky Komsomolets'te yer alan habere göre; Alexander Kagansky'nin vücudunda bıçaklanma izlerinin bulunduğu belirtildi.

    St. Petersburg'da yaşanan olayla ilgili soruşturma başlatılırken, yerel polis Kagansky'nin düşmeden önce evde bir kişiyle boğuştuğunu söyledi.

    Haber7'de yer alan haber göre; 45 yaşındaki bir adamın olağan şüpheli olduğunu açıklayan yetkililer, 13 yıl İskoçya'da çalışmalarını sürdüren ve 2017'den beri Rusya'daki Far Eastern Federal Üniversitesi'ndeki Genom ve Canlandırıcı Tıp Merkezi'nde direktör olarak çalışan Kagansky'nin, ölmeden önce Kovid-19 aşısı üzerinde çalışmalarını sürdürdüğünü duyurdu.
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    Haberler Dünya Rusya'da sır ölüm! Koronavirüs aşısı üzerinde çalışıyordu!