Aleksey Navalnıy'ın, nasıl zehirlendiğini ortaya çıkarmak için kendisini Rusya Ulusal Güvenlik Konseyi yetkilisi olarak tanıtarak Rus istihbarat ajanıyla görüştüğü iddia edildi.

CNN'in özel haberine göre, Rusya tarafından zehirlendiği şüphesiyle Almanya'da tedavi gördükten sonra taburcu edilen Navalnıy, kendisini Rus istihbarat ajanına Rusya Ulusal Güvenlik Konseyi yetkilisi olarak tanıtarak Tomsk kentinde nasıl zehirlendiğinin detaylarını öğrendi.