



Kovid-19'a karşı 25 Ekim'den bu yana olağanüstü hal (OHAL) ilan edilen İspanya'da, 17 özerk bölgeye göre değişiklik gösteren serbest dolaşım ve gece sokağa çıkma kısıtlamaları ile en fazla 6 kişiye kadar bir araya gelme önlemleri devam ediyor.