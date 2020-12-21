İlerleyen günlerde sağlık durumu kötüye giden panda, nefes darlığı, öksürük, karın şişliği ile dışkılamada sorunlar yaşadı.
ÖLÜM SEBEBİ
Panda, tüm çabalara rağmen kurtulamadı ve 8 Aralık'ta öldü. Şinşing'in ölümüne ilişkin yapılan anatomik ve patolojik analizler, pandanın ilerleyen yaşının ve çoklu organ yetmezliğinin, sindirim sisteminde sorunlara ve kanda protein eksikliğine neden olduğunu gösterdi.
Söz konusu sağlık sorunlarının da dişi pandanın solunum ve sindirim sisteminde enfeksiyona yol açarak ölümüne sebep olduğu belirtildi.
Şinşing, 2017'deki doğum günü pastasıyla
Ülkenin Sıçuan eyaletindeki Baoşing ilçesinde 1982 yılında doğan Şinşing, 1 yaşında Çonçing kentindeki hayvanat bahçesine getirilmişti.
ŞİNŞİNG'İN YAVRULARI DÜNYAYA YAYILDI
150'den fazla üyesi bulunan bir panda ailesinin reisi durumundaki Şinşing'in yavruları, ABD, Kanada, Japonya başta olmak üzere birçok ülke ve bölgede bulunuyor.
Çonçing Hayvanat Bahçesi'ndeki personeller iki bebek pandayla
Pandalara, Çin halkı tarafından büyük sempati beslenirken, bu canlılar Çin'in ulusal değeri olarak da görülüyor. Söz konusu canlılar, uzun yıllardır diğer ülkelerle dostluğu pekiştirme, gerginlik yaşanan ülkelerle buzları kırma ve ülke imajını güçlendirme adına büyük rol oynuyor.
Pandalar, Çin'in zaman zaman diplomatik ilişkilerinde de panda diplomasisi olarak öne çıkarken, ilk panda diplomasisi 1957'de Sovyetler Birliği'ne hediye edilen "Pingping" ile başlamıştı.
Çin'in yabancı ülkelere kiraladığı pandaların sayısı ise 50'ye yaklaşıyor.