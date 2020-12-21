150'den fazla üyesi bulunan bir panda ailesinin reisi durumundaki Şinşing'in yavruları, ABD, Kanada, Japonya başta olmak üzere birçok ülke ve bölgede bulunuyor.

Çonçing Hayvanat Bahçesi'ndeki personeller iki bebek pandayla

Pandalara, Çin halkı tarafından büyük sempati beslenirken, bu canlılar Çin'in ulusal değeri olarak da görülüyor. Söz konusu canlılar, uzun yıllardır diğer ülkelerle dostluğu pekiştirme, gerginlik yaşanan ülkelerle buzları kırma ve ülke imajını güçlendirme adına büyük rol oynuyor.

Pandalar, Çin'in zaman zaman diplomatik ilişkilerinde de panda diplomasisi olarak öne çıkarken, ilk panda diplomasisi 1957'de Sovyetler Birliği'ne hediye edilen "Pingping" ile başlamıştı.

Çin'in yabancı ülkelere kiraladığı pandaların sayısı ise 50'ye yaklaşıyor.