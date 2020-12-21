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    • 21.12.2020 23:59
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    'da Kovid-19'dan ölümler artıyor: Son 24 saatte 354 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti

    Aralık 2019'da 'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs salgını 'da da etkisini gösteriyor... Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 354 kişi yaşamını yitirdi.

    AA
    Fransa'da Kovid-19'dan ölümler artıyor

    'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 354 kişi yaşamını yitirdi.

    Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 5 bin 797 artışla 2 milyon 479 bin 151'e yükseldi.

    Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 354 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 60 bin 900'e çıktı.

    25 BİN 233 KİŞİNİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR
    Hastanelerde 2 bin 746'sı yoğun bakımda olmak üzere 25 bin 233 kişinin tedavisi sürüyor. İyileşenlerin sayısı ise 658 artışla 184 bin 464'a ulaştı.

    Ülkede Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 4,7'ye indi.

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