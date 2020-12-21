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    • Dünya
    • 21.12.2020 07:33
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    • 21.12.2020 08:33
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    Fast food zincirinin gizli bilgileri ifşa oldu! Meğer o tavuklar ve içecekler…

    Dünya devi fast food markasının gizli bilgileri ifşa oldu. söz konusu fast food zincirinin tavuklarından pipetlerine kadar ilginç bilgileri paylaştı. Ryan, temizlik şartları ile ilgili de çarpıcı bilgilere yer verdi.

    Birleşik Devletler'de Boston'da yaşayan Michael Ryan, bir sosyal medya platformunda gelen soru üzerine çarpıcı açıklamalarda bulundu. Dünyaca ünlü bir fast-food zincirinin temizlik prosedürlerinden, tavuklarındaki lezzete kadar pek çok bilgiye açıklamasında yer veren Ryan, restoranda içilen içeceklerin neden daha tatlı geldiği hakkında da bilgiler paylaştı.

    Michael Ryan'ın pipetlerin neden büyük olduğuna dair açıklaması şöyle: "Çünkü bu dilinize daha fazla karbonat gelmesine olanak sağlıyor ve gazlı içeceği daha tatlı hale getiriyor. Bu yüzden de orada içtiğiniz içecekler daha güzel."

    İngiliz Daily Star gazetesinin haberine göre; Ryan, tavuk nugget'lara da daha sulu kalması ve lezzetli olması için tuzlu su karışımı enjekte edildiğini öne sürdü.

    HAFTADA BİR TEMİZLENİYORMUŞ!
    Şirketin kola için kendi şurup tarifini sipariş ettiğini iddia eden Boston'lı kadın, bu yüzden o fast-food zincirinde içilen kolaların biraz daha şekerli ve çok daha tatlı olduğunu ifade etti.

    Hürriyet'te yer alan habere göre, Michael Ryan, dondurma makinelerinde ise şeker kreması kullanıldığını ve makinelerin haftada bir temizlendiğini iddia etti.
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