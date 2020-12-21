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    • Dünya
    • 21.12.2020 13:32
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    • 21.12.2020 13:33
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    Başbakanı papaz tarafından kiliseden kovuldu

    Dağlık Karabağ'da Azerbaycan karşısında adeta hezimete uğrayan 'da yenilgiden sorumlu tutulan Başbakan 'a öfke sürüyor. Son olarak bir kiliseye taziyeye giden Paşinyan, tokalaşmak istediği papaz tarafından kiliseden kovuldu.

    Azerbaycan ile arasında Dağlık Karabağ için imzalanan ateşkes gerginliği Ermenistan'da sürüyor. Ateşkesin Ermenistan aleyhine olduğunu savunan Ermenilerin, yenilginin sorumlusu olarak gördükleri Başbakan 'a olan öfkeleri devam ediyor.

    Anlaşmadan sonra ülke çapında başlayan gösteriler sürerken, uzun süre saklanan ve halktan kaçan Paşinyan, yavaş yavaş yeniden halkın karşısına çıkmaya başladı.

    KİLİSEDEN KOVULDU
    Son olarak ölen savaşta ölen Ermeni askerleri için Sisian Aziz Grigor kilisesine taziye için giden Başbakan Paşinyan, tokalaşmak istediği papaz tarafından terslenerek kiliseden kovuldu. O anlar ise saniye saniye kameralara yansıdı.

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    Haberler Dünya Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan papaz tarafından kiliseden kovuldu