Dünyaya şoke eden açıklama! Mutasyona uğrayan koronavirüs çocukları hedef alıyor!

Imperial College London'da Epidemiyoloji Profesörü olan Neil Ferguson, çocukların mutasyon geçiren virüse karşı daha dirençsiz olduğuna dair bir ipucu bulunduğunu iddia etti.
ÇOCUKLARI DAHA ÇOK ETKİLEYECEK
Birleşik Krallık'ta Mart ayındaki kısıtlamalarda etkili olduğu için 'Profesör Karantina' olarak anılan Ferguson, oluşumuna yardımcı olduğu tedbir kılavuzunu ihlâl ettiği ortaya çıkınca acil durumlar için danışmanlık veren SAGA ekibinden ayrılmıştı.
Prof. Dr. Ferguson, B.1.1.7. olarak anılan bu yeni koronavirüs varyantının, kasım ayında, okulların açık olduğu karantina sırasında artmasının, bu türün çocukları daha çok etkilemesi nedeniyle olabileceğini ifade etti.
HENÜZ KANITLANMIŞ DEĞİL
Neil Ferguson, çocukların koronavirüsün bu varyantına daha açık olduğu yolundaki son teoriyi ispatlayacak yeterli kanıt bulunmadığını da belirterek, bunun öne çıkan bir hipotez olduğunu belirtti.
İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre; Prof. Ferguson, mutasyon geçiren türün 15 yaş altındaki vaka sayısının, istatistiki bakış açısından değerlendirildiğinde, öteki türlerden çok fazla olduğunu ortaya koydu.
İngiliz uzman, "Çocukları enfekte etmek için daha yüksek bir eğilim olduğuna dair ipucu var. Bu belki de farklılıkların bazılarını açıklayabilir, ancak herhangi bir nedensellik kanıtı ortaya koymadık" dedi.
Prof. Dr. Ferguson, bu hipotezinin doğru olduğunun kanıtlanması halinde, virüsün yayılmasındaki artışın büyük oranda açıklanabileceğini sözlerine ekledi.
MUTASYONA UĞRAYAN KORONAVİRÜSÜN ADI BELLİ OLDU!
Avrupa Kontrol Merkezince yayımlanan raporda, dünyayı sarsan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) İngiltere'de mutasyona uğrayarak daha hızlı yayılan bir tipine "SARS-CoV-2 VUI 202012/01 (Variant Under Investigation, year 2020, month 12, variant 01) ismi verildiği ve etkilerinin araştırılmaya başlandığı bildirildi.
Ankara Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmail Balık yaptığı açıklamada, Kovid-19'un, İngiltere'de yüzde 70 artırabilen mutasyonlara uğradığı ancak hastalık yapma özelliğinde bir değişiklik yapmadığı yönündeki açıklamalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Koronavirüs ailesinde yer alan Kovid-19'un yıl içinde çok kez mutasyona uğrağını anımsatan Balık, ancak kesin bilgilerin yapılacak bilimsel incelemeler ile tam olarak netlik kazanabileceğini söyledi.
Balık, İngiltere'den bildirilen mutasyonla ilgili dün gece yarısı Avrupa Hastalık Kontrol Merkezince rapor yayımlandığını vurgulayarak, "Bu mutanta şimdilik SARS-CoV-2 VUI 202012/01 (Variant Under Investigation, year 2020, month 12, variant 01) ismi verildi." ifadelerini kullandı.
Kovid-19'un mutasyona uğrayarak daha hızlı yayılan tipine ilişkin kapsamlı inceleme yapılmasının önemine işaret edilen raporda, ilgili virüsün araştırılmaya başlandığını ifade eden Balık, şu bilgileri verdi:
"Mutasyona uğrayarak daha hızlı yayılan bir tip olan virüse ilişkin inceleme yapılıyor. Bu kapsamda, 'Virüs, hangi ülkelere yayılıyor?', "Piyasadaki PCR testleri ile tespitten kaçıyor mu?', 'Kullanılan antikor ya da plazma tedavilerinden etkilenmiyor mu?', 'Halihazırdaki aşıları etkisiz bırakacak mı?', 'Daha ağır hastalık yapacak mı?', 'Hastalığı geçirmiş olanlarda ikinci enfeksiyon geçirilme oranını artıracak mı?' başlıklarında araştırılıyor."
Virüsün İngiltere dışında başka ülkelerde de görüldüğünün raporlandığına işaret eden Balık, "Şu ana kadar Hollanda, Belçika, İtalya, Danimarka ve Avustralya'da da tespit edildiği raporda yer aldı." dedi.