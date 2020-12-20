Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Virüse güven aşısı: Pfizer/BioNTech ve koronavirüs aşılarının formülünü açıkladı

    mRNA aşılarının 'yı bozacağı iddiası ortaya atıldı. Pfizer/BioNTech ve ürünlerinin içeriğini açıkladı. İşte Pfizer/BioNTech ve Moderna aşılarının içerikleri...



    Pfizer/BioNTech ve Moderna, aşı karşıtlığına karşı kolları sıvadı. Geliştirdikleri aşının içeriğini dünyayla paylaştı.

    Dünya, Coronavirüs'e karşı yürütülen aşı çalışmalarına kilitlendi. Pfizer/ BioNTech ile Moderna aşıları, yüzde 95 koruyucu etki gösterdi. Ancak aşılarda kullanılan mRNA yöntemi, "Aşılarla insanların DNA'sı değiştirilecek" iddialarını beraberinde getirdi. Milyonlarca insan sırf bu nedenle aşı olmayacağını söyledi. Bunun üzerine üç şirket, aşıların tam içeriği dünyaya servis etti.

    mRNA aşılarının DNA'yı bozacağı iddiası ortaya atıldı. Pfizer/BioNTech ve Moderna ürünlerinin içeriğini açıkladı.



    PFIZER-BIONTECH

    mRNA

    Lipitler

    Monopotasyum fosfat

    Sodyum klorür

    Dibasic sodium phosphate dehydrate

    Sükroz (Şeker)



    MODERNA

    mRNA

    Lipitler

    Trometamin

    Trometamin hidroklorür

    Asetik asit

    Sodyum Asetat

    Sükroz (Şeker)



    NE İŞE YARIYOR?
    Johns Hopkins Üniversitesi'nden Amesh A. Adalja, "Lipitler, vücuda enjekte edilene kadar aşıdaki mRNA'yı sarar ve korur" dedi.

    Aşılarda kullanılan potasyum klorür, sukroz (şeker) ve asetik asit gibi diğer maddeler aşının pH değerinin veya stabilitesini koruduğunu söyledi.



    Adalja, "Asetik asit sirkede bulunur. Sodyum asetat aynı zamanda bir dengeleyicidir. Pek çok gıdada bulunur ve ayrıca sıvılarda elektrolit olarak kullanılabilir" dedi.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Dünya Virüse güven aşısı: Pfizer/BioNTech ve Moderna koronavirüs aşılarının formülünü açıkladı