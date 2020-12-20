



Pfizer/BioNTech ve Moderna, aşı karşıtlığına karşı kolları sıvadı. Geliştirdikleri aşının içeriğini dünyayla paylaştı.



Dünya, Coronavirüs'e karşı yürütülen aşı çalışmalarına kilitlendi. Pfizer/ BioNTech ile Moderna aşıları, yüzde 95 koruyucu etki gösterdi. Ancak aşılarda kullanılan mRNA yöntemi, "Aşılarla insanların DNA'sı değiştirilecek" iddialarını beraberinde getirdi. Milyonlarca insan sırf bu nedenle aşı olmayacağını söyledi. Bunun üzerine üç şirket, aşıların tam içeriği dünyaya servis etti.



mRNA aşılarının DNA'yı bozacağı iddiası ortaya atıldı. Pfizer/BioNTech ve Moderna ürünlerinin içeriğini açıkladı.