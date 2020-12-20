Pfizer/BioNTech ve Moderna, aşı karşıtlığına karşı kolları sıvadı. Geliştirdikleri aşının içeriğini dünyayla paylaştı.
Dünya, Coronavirüs'e karşı yürütülen aşı çalışmalarına kilitlendi. Pfizer/ BioNTech ile Moderna aşıları, yüzde 95 koruyucu etki gösterdi. Ancak aşılarda kullanılan mRNA yöntemi, "Aşılarla insanların DNA'sı değiştirilecek" iddialarını beraberinde getirdi. Milyonlarca insan sırf bu nedenle aşı olmayacağını söyledi. Bunun üzerine üç şirket, aşıların tam içeriği dünyaya servis etti.
mRNA aşılarının DNA'yı bozacağı iddiası ortaya atıldı. Pfizer/BioNTech ve Moderna ürünlerinin içeriğini açıkladı.
PFIZER-BIONTECH
mRNA
Lipitler
Monopotasyum fosfat
Sodyum klorür
Dibasic sodium phosphate dehydrate
Sükroz (Şeker)
MODERNA
mRNA
Lipitler
Trometamin
Trometamin hidroklorür
Asetik asit
Sodyum Asetat
Sükroz (Şeker)
NE İŞE YARIYOR?
Johns Hopkins Üniversitesi'nden Amesh A. Adalja, "Lipitler, vücuda enjekte edilene kadar aşıdaki mRNA'yı sarar ve korur" dedi.
Aşılarda kullanılan potasyum klorür, sukroz (şeker) ve asetik asit gibi diğer maddeler aşının pH değerinin veya stabilitesini koruduğunu söyledi.