İngiltere'nin güneydoğusunda ortaya çıkan ve tüm dünyayı tedirgin eden corona virüsün mutasyona uğramış yeni türüne karşı Covid-19 aşılarının etkili olup olmayacağı merak ediliyor. Özellikle son iki günde tüm dünyanın gündemine oturan konu ile ilgili ilk olumlu açıklama Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn'dan geldi.