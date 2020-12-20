İngiliz hükümeti, ülkede uzun süredir beklenen Çevrim İçi Güvenlik Yasa Tasarısı'nı açıkladı.
KARAR GELECEK YIL YASALAŞACAK
Gelecek yıl yasalaşması beklenen tasarıya göre, içeriğini kullanıcıların oluşturduğu veya insanların başkalarıyla çevrim içi olarak konuşmasına izin veren sosyal medya platformlarının, çocuklara yönelik cinsel istismar, terörist materyal veya intiharı teşvik içeren paylaşımların yayılmasını önlemesi ve sınırlandırması gerekecek.
Şirketler ayrıca aşı karşıtı söylem gibi içeriği yasal olsa da yetişkinlere ciddi fiziksel veya psikolojik zarar verebilecek paylaşımlarla nasıl mücadele edeceklerini ortaya koyan hüküm ve koşulları oluşturarak açıklayacak.
PARA CEZASI VE ERİŞİM ENGELİ
İlgili platformların yöneticilere yönelik olası cezalar ise ikinci bir düzenlemeyle hayata geçirilecek.
İngiltere Dijital, Kültür, Medya ve Spor Bakanı Oliver Dowden, yaptığı açıklamada yasanın "yeni bir hesap verebilirlik çağı" yaratacağını ancak ifade özgürlüğünü korumanın da önemli olduğunu söyledi.