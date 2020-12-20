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    • Dünya
    • 20.12.2020 23:22
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    • 20.12.2020 23:45
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    'nı açıkladı: leri kaldırmayan Facebook, Instagram, TikTok ve Twitter gibi şirketleri ceza alacak

    'de hükümet, 'nın ayrıntılarını duyurdu. Şirketler leri kaldırmamaları halinde şirketlerine 18 milyon sterlin ya da küresel gelirlerinin yüzde 10'una kadar para cezası verilebileceği ve bu platformlara erişimin engellenebileceği belirtildi.

    AA
    Türkiye'deki yasayı İngiltere de uygulama kararı aldı

    İngiliz hükümeti, ülkede uzun süredir beklenen Çevrim İçi Güvenlik Yasa Tasarısı'nı açıkladı.

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    KARAR GELECEK YIL YASALAŞACAK

    Gelecek yıl yasalaşması beklenen tasarıya göre, içeriğini kullanıcıların oluşturduğu veya insanların başkalarıyla çevrim içi olarak konuşmasına izin veren sosyal medya platformlarının, çocuklara yönelik cinsel istismar, terörist materyal veya intiharı teşvik içeren paylaşımların yayılmasını önlemesi ve sınırlandırması gerekecek.

    Facebook, Instagram, TikTok, Twitter ve diğer popüler sosyal medya platformları, çocukların zorbalık veya pornografiye maruz kalmasını önlemek için daha fazla çaba göstermek zorunda kalacak.

    Şirketler ayrıca aşı karşıtı söylem gibi içeriği yasal olsa da yetişkinlere ciddi fiziksel veya psikolojik zarar verebilecek paylaşımlarla nasıl mücadele edeceklerini ortaya koyan hüküm ve koşulları oluşturarak açıklayacak.

    PARA CEZASI VE ERİŞİM ENGELİ

    Gerekli adımları atmayan şirketlere, hangisi daha yüksekse ya 18 milyon sterlin ya da yıllık küresel gelirlerinin yüzde 10'una kadar para cezası verilecek.

    İngiliz medya gözlem kurumu Ofcom, yasaya uyumlu olmayan platformlara İngiltere'de erişimi de engelleyebilecek.

    İlgili platformların yöneticilere yönelik olası cezalar ise ikinci bir düzenlemeyle hayata geçirilecek.

    İngiltere Dijital, Kültür, Medya ve Spor Bakanı Oliver Dowden, yaptığı açıklamada yasanın "yeni bir hesap verebilirlik çağı" yaratacağını ancak ifade özgürlüğünü korumanın da önemli olduğunu söyledi.
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    Haberler Dünya İngiltere Çevrim İçi Güvenlik Yasa Tasarısı'nı açıkladı: Zararlı içerikleri kaldırmayan Facebook, Instagram, TikTok ve Twitter gibi sosyal medya şirketleri ceza alacak