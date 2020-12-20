Dışişleri Bakanı Heiko Maas, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Suriye'nin kuzeydoğusundaki kamplardan 12 çocuk ve 3 anneyi geri getirebildiğimiz için çok rahatladım. Özellikle öksüzler ve hastalığı olan çocuklar ele alındığında bunlar insani vakalardır. Noel'den kısa bir süre önce bu iyi haber, başka durumlarda da geri dönüşü mümkün kılabileceğimize güvenmemizi sağlıyor. Önümüzdeki haftalarda ve aylarda bunun için çalışacağız." ifadelerini kullandı.
Maas ayrıca, Suriye'de zaten zor olan durumun kış şartları, çatışmalar ve koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl daha da zor ve tehlikeli hale geldiğini vurguladı.
Federal Başsavcılıktan yapılan açıklamada, dönenlerden Leonora M. adlı kadının terör örgütü üyesi olmak ve terör örgütüne yardım ve yataklık etmekten gözaltına alındığı ifade edildi.