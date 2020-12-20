Maas ayrıca, Suriye'de zaten zor olan durumun kış şartları, çatışmalar ve koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl daha da zor ve tehlikeli hale geldiğini vurguladı.

Federal Başsavcılıktan yapılan açıklamada, dönenlerden Leonora M. adlı kadının terör örgütü üyesi olmak ve terör örgütüne yardım ve yataklık etmekten gözaltına alındığı ifade edildi.