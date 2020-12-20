Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 20.12.2020 12:14
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 20.12.2020 12:14
    ABONE OL

    'den şoke eden iddia! aşılaması sahte!

    Dünya ten korunmak için aşı ile ilgili tüm detayları takip ederken ’den şoke eden bir iddia geldi. ABD’nin Teksas eyaletindeki Tıp Merkezi, 5 sağlık çalışanına uyguladığı Kovid-19 aşılama sürecini yayınladığı videoyu izleyen binlerce kişi aşılamanın sahte olduğunu iddia etmesi krize neden oldu.

    DHA
    ABD'den şoke eden iddia! Koronavirüs aşılaması sahte!

    'nin Teksas eyaletindeki tıp merkezinde sağlık çalışanlarına uygulanan aşıya ilişkin yayınlanan video büyük tepki çekti. Tıp Merkezi, (UMC) 5 sağlık çalışanına Kovid-19 aşısı yapılma anını video klip haline getirerek, TV'lerde yayınladı.

    'ŞIRINGA PİSTONU AŞAĞIYA DOĞRU İTİLDİ' İDDİASI
    Videoyu izleyen binlerce kişi, Ricardo Martinez adlı sağlık çalışanına yapılan aşı uygulamasında bir sorun tespit ettiklerini iddia ederek, aşı yapılmadan önce şırınga pistonunun aşağıya doğru itilmiş olduğunu fark ettiklerini söyledi. Aşılamadan sonraki basına açıklamasında Martinez aşı olduğu için onur duyduğunu söyledi.

    İNANDIRICI OLMASI İÇİN İKİNCİ KEZ UYGULANDI
    Öte yandan UMC, sağlık çalışanlarından birinin aşının tamamını almadığını ve şüpheleri ortadan kaldırmak için ikinci bir aşı yapıldığını belirtti. UMC'den yapılan açıklamada, "Sosyal medyada, salı günü aşı yapılan 5 sağlık çalışanından birinin tam doz aşı almadığını iddia eden çok sayıda yorumun ardından, çalışanın tam olarak aşılanmadığına dair şüpheleri ortadan kaldırmak ve aşılama sürecine olan güveni daha da güçlendirmek istiyoruz" ifadelerine yer verildi.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Dünya ABD'den şoke eden iddia! Koronavirüs aşılaması sahte!