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    • 19.12.2020 23:09
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    Son dakika: ’da son 24 saatte 17 bin 565 yeni tip koronavirüs vakası

    ’da yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 17 bin 565 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı ise 2 milyon 460 bin 555’e ulaştı.

    İHA
    Fransa’da 24 saatte 17 bin 565 Covid-19 vakası
    Dünyayı etkisi altına alarak küresel bir sağlık krizine dönüşen yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınından en çok etkilenen ülkelerden 'da vaka sayısı ve can kayıpları hızla artmaya devam ediyor.

    TOPLAM CAN KAYBI 60 BİN 418'E ULAŞTI
    Fransa tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 17 bin 565 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 2 milyon 460 bin 555'e ulaştığı bildirildi. Son 24 saatte 190 kişinin daha Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, toplam can kaybı sayısı da 60 bin 418'e ulaştı.

    Ülke genelinde bin 152'si yoğun bakımda olmak üzere toplam 8 bin 736 kişi ise hastanelerde tedavi görmeye devam ediyor.
    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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    Haberler Dünya Son dakika: Fransa’da son 24 saatte 17 bin 565 yeni tip koronavirüs vakası