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    • Dünya
    • 19.12.2020 11:16
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    • 19.12.2020 11:16
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    Son dakika: 'da 'ne ait camiye çirkin saldırı!

    Son dakika haberi... 'da 'ne ait caminin duvarına kimliği henüz belirlenemeyen bir grup tarafından haç çizildi, yazılar yazıldı. Caminin tabelasını da karalayan şüphelileri yakalamak için soruşturma başlatıldı.

    Almanya'da skandal! Camiye saldırdılar

    'nın Baden-Württemberg eyaletindeki Sontheim beldesindeki 'ne () bağlı 'nin duvarlarına sprey boyayla haç çizildi, yazılar yazıldı, tabelası karalandı.

    Sontheim DİTİB Fatih Camisi Dernek Başkanı , gece camilerinin duvarında 8 noktaya sprey boyayla haç çizildiğini, tabela ile duvarlarının boyandığını söyledi. Özdemir, durumun sabah camiye gelen cemaat tarafından fark edildiğini ifade etti.

    Saldırıdan büyük üzüntü duyduğunu belirten Özdemir, "30 yıldır Sontheim'da insanlara saygı duyduk ve her zaman saygılı muamele gördük. Şeffaf bir teşkilatız, Sontheim'ın bir parçasıyız ve kapımız herkese açık. Özellikle herkesin barış içinde birlikte yaşamalarını istiyoruz. 2019 yılında da pencerelerimiz ateşli silahla hasar görmüş, ancak olayın failleri bulunamamıştı. Bu saldırıyı yapanların bir an önce yakalanmasını talep ediyoruz." dedi.

    Olayı fark eder etmez polise intikal ettirdiklerini aktaran Özdemir, polisin camide inceleme yapıp soruşturma başlattığını söyledi.

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    Haberler Dünya Son dakika: Almanya'da Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne ait camiye çirkin saldırı!