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    • Dünya
    • 19.12.2020 22:58
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    • 19.12.2020 22:58
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    Somali'nin Galkayo kentinde bombalı saldırı: Ölenlerin sayısı 21'e yükseldi

    Somali'nin Galkayo kentinde dün düzenlenen bombalı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 21 yükseldiği açıklandı. Saldırıda hayatını kaybedenler arasında üst düzey askerler de bulunuyor.

    AA
    Somali'deki bombalı saldırı: 21 ölü

    Somali'de dün düzenlenen bombalı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 21 yükseldiği açıklandı.

    Somali'de dün bir stadyumun hedef alındığı saldırıda yaralananlardan 6'sı daha hayatını kaybetti. Böylece patlamada toplam ölü sayısı 21 oldu.

    Ülkenin Galkayo kentindeki saldırıda Başbakan Muhammed Hüseyin Roble'nin hedef alındığı belirtildi. Saldırının hemen öncesinde Roble'nin konvoyunun bölgeden geçtiği vurgulandı.

    ÜST DÜZEY ASKERLER DE VAR
    Saldırıda hayatını kaybedenler arasında üst düzey askerler de bulunuyor.

    Patlamayı üstlendiğini duyuran Eş-Şebab terör örgütü, saldırılarında sık sık başkent Mogadişu'yu hedef alıyor.

    Türkiye Dışişleri Bakanlığı ise terör saldırısını kınayarak "Türkiye terörizmle mücadelede Somali'ye güçlü desteğini sürdürecektir" açıklamasında bulundu.

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    Haberler Dünya Somali'nin Galkayo kentinde bombalı saldırı: Ölenlerin sayısı 21'e yükseldi