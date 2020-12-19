Basın Özgürlüğü Vakfı Direktörü Trevor Timm, gazetecilerin işlerini yaptıkları için gözaltına alınma endişesi yaşamaması gerektiğini belirterek, "Ancak ülke genelinde polis, gazetecilerin hakkını şaşırtıcı ölçüde görmezden geldi." ifadesini kullandı.

Raporda, ülke genelindeki 40 ayrı şehirde çoğu protestolar sırasında gerçekleşen gözaltılarda gazetecilerin zaman zaman fiziksel hakaret, saldırı, engelleme gibi zorluklar yaşadığı bildirildi.