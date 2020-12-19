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    • Dünya
    • 19.12.2020 12:36
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    • 19.12.2020 12:36
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    İsveçli vekil 'den skandal sözleri!

    Terör örgütünün yayın organlarına sık sık röportajlar veren İsveçli vekil , terörden yargılanan eski Eş Başkanları ve 'ın tutuklulukları üzerinden 'yi hedef aldı.

    Sabah
    İsveçli vekilden skandal Türkiye sözleri!

    doğumlu İsveçli Milletvekili , Terör örgütü ile iltisaklı olarak işledikleri suçlardan dolayı haklarında Türk Ceza Kanuna göre işlem yapılarak cezaevine konulan 'lilere yılbaşı dolayısıyla dayanışma mesajları yolladı.

    Bağımsız Sosyalist Milletvekili Amineh Kakabaveh, demokrasi ve Hukukun üstünlüğünün her alanda yaşandığı 'deki uygulama ve yönetim şeklini İran rejimi ile bağdaştırma küstahlığı da gösterdi.



    Kakabaveh terör örğütü PKK taraftarı olarak tutuklanan HDP'lileri temsilen eski Eşbaşkanlar ve , ve eski 'a dayanışma mektupları yolladığı ortaya çıktı.

    Terör örgütü yandaşlığını ''insan hakları savunuculuğu' olarak ifade etme cüretkârlığını gösteren Kakabaveh, iktidarının terörle mücadelesini ''Kürt halkının uzun yıllar mücadele ederek elde ettiği kazanımları yok etmeye çalışma'' olarak gösterme gafletinde bulundu.

    Kakabaveh'in HDP'lileri temsilen eski Eşbaşkanlar Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ, ve Diyarbakır eski Belediye Eşbaşkanı Gülten Kışanak'a mektubunun "Ben, senin ve diğer yoldaşların her şeye rağmen demokrasi, düşünce özgürlüğü, Kürt halkının ve kadınların en temel haklarının kazanım mücadelesinde başladığınız günkü kadar kararlı olduğunuza inanıyorum" dediği belirlendi.



    Kakabaveh, tutuklu HDP'lilerin durumlarını bundan bir kaç ay önce parlamentonun gündemine getirmiş ve HDP'lilerin serbest bırakılmaları için İsveç'in girişimde bulunmasını talep etmişti.

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    Haberler Dünya İsveçli vekil Amineh Kakabaveh'den skandal Türkiye sözleri!