Olay ABD'nin New York eyaletinde bulunan Tioga bölgesinde meydana geldi. Polis tarafından olayla ilgili yapılan yazılı açıklamaya göre, Bölge Çavuşu Jason Cawley, yardıma ihtiyacı olan ve yeri tespit edilememiş bir araç sürücüsüne dair ihbar aldı.