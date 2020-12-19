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    • Dünya
    • 19.12.2020 18:32
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    • 19.12.2020 18:37
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    'de ten ölümler artıyor: Toplam can kaybı son 24 saatte 2 bin 997 artarak 320 bin 926'ya yükseldi

    Yeni tip salgınına dair verilerin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre 'de Kovid-19 salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 2 bin 997 artarak 320 bin 926'ya yükseldi.



    Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers"a göre, ABD'de virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 266 bin 284 artışla 17 milyon 894 bin 862'ye ulaştı.

    Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise son bir günde 2 bin 997 artarak 320 bin 926'ya çıktı.

    İyileşenlerin sayısı 10 milyon 397 bini geçerken, toplam test sayısı 230 milyon 900 bine yaklaştı.



    KALİFORNİYA'DA 1 MİLYON 809 BİNDEN FAZLA VAKA
    Ülkede Kaliforniya eyaleti 1 milyon 809 binden fazla vaka ile ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 1 milyon 572 bini aşkın vakayla Teksas ve 1 milyon 181 binden fazla vakayla da Florida izliyor.



    NEW YORK CAN KAYBINDA İLK SIRADA
    Kovid-19'a bağlı can kaybında 36 bin 222 ile ilk sıradaki New York, vaka sayısında 868 binden fazla vakayla Illinois eyaletinden sonra 5. sırada bulunuyor.



    ABD'Yİ HİNDİSTAN VE BREZİLYA TAKİP EDİYOR
    Vaka ve ölüm sayısında dünyada ilk sırada yer alan ABD'yi, 10 milyondan fazla vakayla Hindistan ve 7 milyon 163 bini aşan vakayla Brezilya takip ediyor.

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