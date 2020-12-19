Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers"a göre, ABD'de virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 266 bin 284 artışla 17 milyon 894 bin 862'ye ulaştı.
Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise son bir günde 2 bin 997 artarak 320 bin 926'ya çıktı.
İyileşenlerin sayısı 10 milyon 397 bini geçerken, toplam test sayısı 230 milyon 900 bine yaklaştı.
KALİFORNİYA'DA 1 MİLYON 809 BİNDEN FAZLA VAKA
Ülkede Kaliforniya eyaleti 1 milyon 809 binden fazla vaka ile ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 1 milyon 572 bini aşkın vakayla Teksas ve 1 milyon 181 binden fazla vakayla da Florida izliyor.
NEW YORK CAN KAYBINDA İLK SIRADA
Kovid-19'a bağlı can kaybında 36 bin 222 ile ilk sıradaki New York, vaka sayısında 868 binden fazla vakayla Illinois eyaletinden sonra 5. sırada bulunuyor.