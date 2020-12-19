



KALİFORNİYA'DA 1 MİLYON 809 BİNDEN FAZLA VAKA

Ülkede Kaliforniya eyaleti 1 milyon 809 binden fazla vaka ile ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 1 milyon 572 bini aşkın vakayla Teksas ve 1 milyon 181 binden fazla vakayla da Florida izliyor.