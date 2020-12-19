Dünya, COVİD-19 aşı çalışmalarına kilitlendi. Pfizer/ BioNTech aşısının sağlıkçılar üzerinde görülen ölümcül yan etkisi, herkesi panikletti! Konuyla ilgili ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) de harekete geçti.
FDA'nın aşılar bölümünde görevli müdür yardımcısı Doran Fink yan etkileri anlamak için İngiltere ile birlikte çalıştıklarını söyledi.
CANLI YAYINDA BAYILDI
ABD'nin Tennessee eyaletinde hemşire Tiffany Dover'a BioNTech- Pfizer'ın geliştirdiği Coronavirüs aşısı uygulandı. Genç kadın, ilk dozun ardından "Başım dönüyor" diyerek fenalaştı. Canlı yayında bayıldı.
AŞIRI GÜZEL
Dr. Carina Tyrell, 2014'te İngiltere güzeli seçildi. Ardından Cambridge Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni bitirdi. Bilim insanı olmayı hedefledi.
Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca tarafından geliştirilen Coronavirüs aşısını geliştirdi. "Doktor olma hayalimden asla vazgeçmedim. Aşı bulan ekibin parçası olacağımı düşünmezdim" dedi.