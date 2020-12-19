Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    'de koronavirüs aşısının sağlıkçılar üzerinde görülen yan etkisi herkesi panikletti!

    Dünya, aşı çalışmalarına kilitlendi. Pfizer/ BioNTech aşısının sağlıkçılar üzerinde görülen ölümcül yan etkisi, herkesi panikletti! Konuyla ilgili Gıda ve () de harekete geçti. FDA'nın aşılar bölümünde görevli müdür yardımcısı yan etkileri anlamak için ile birlikte çalıştıklarını söyledi.

    Dünya, aşı çalışmalarına kilitlendi. Pfizer/ BioNTech aşısının sağlıkçılar üzerinde görülen ölümcül yan etkisi, herkesi panikletti! Konuyla ilgili Gıda ve () de harekete geçti.



    FDA'nın aşılar bölümünde görevli müdür yardımcısı yan etkileri anlamak için ile birlikte çalıştıklarını söyledi.



    CANLI YAYINDA BAYILDI
    ABD'nin Tennessee eyaletinde hemşire Tiffany Dover'a BioNTech- Pfizer'ın geliştirdiği Coronavirüs aşısı uygulandı. Genç kadın, ilk dozun ardından "Başım dönüyor" diyerek fenalaştı. Canlı yayında bayıldı.



    AŞIRI GÜZEL
    Dr. Carina Tyrell, 2014'te İngiltere güzeli seçildi. Ardından Tıp Fakültesi'ni bitirdi. Bilim insanı olmayı hedefledi.



    ve AstraZeneca tarafından geliştirilen Coronavirüs aşısını geliştirdi. "Doktor olma hayalimden asla vazgeçmedim. Aşı bulan ekibin parçası olacağımı düşünmezdim" dedi.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Dünya ABD'de koronavirüs aşısının sağlıkçılar üzerinde görülen yan etkisi herkesi panikletti!