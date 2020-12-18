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    • Dünya
    • 18.12.2020 23:50
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    • 18.12.2020 23:50
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    Terör örgütü - 'de şimdi de ailelere saldırıyor!

    Terör örgütü -'nın aşağılıkça saldırıları sürüyor. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde () () karşı hafta başında giriştiği eylemlere şimdi de 'de devam ediyor. Silahlı baskın yapan teröristler aileleri alıkoydu.

    Terör örgütü YPG-PKK'nın aşağılıkça saldırıları sürüyor. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) Kürdistan Demokrat Partisine (KDP) karşı hafta başında giriştiği eylemlere şimdi de Suriye'de devam ediyor.

    Haseke ilinin doğusundaki Tevekkül köyüne dün akşam saatlerinde ağır silahlarla baskın yapan teröristler, çocukları Suriyeli Peşmerge güçlerine mensup 3 babayı alıkoydu.

    Alıkonulan Abdulmanaf Ömer, Muhammed İbrahim ve Abdulaziz Süleyman'ın akıbetleri bilinmiyor.

    Terör örgütü YPG/PKK, 2012'den bu yana Irak'ın kuzeyinde bulunan Suriyeli Peşmergelerin dönüşüne izin vermiyor.

    YPG/PKK, Suriye'de Fırat Nehri'nin doğusundaki Haseke ve Aynularab'da (Kobani) bu hafta içinde muhalif grup ENKS'nin toplam 5 ofisini de tahrip etmişti.

    YPG/PKK SURİYE SINIRI ÜZERİNDEN PEŞMERGE GÜÇLERİNE SALDIRMIŞTI

    IKBY Peşmerge Bakan Yardımcısı Serbest Lezgin, önceki gün yaptığı açıklamada, YPG/PKK'nın gece saatlerinde Suriye sınırı üzerinden Irak'taki Peşmerge güçlerine ağır silahlarla saldırdığını belirterek, ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçlerinin terör örgütü DEAŞ ile mücadele adı altında yıllardır YPG/PKK'ya silah ve çeşitli yardımlarda bulunduğunu söylemişti.

    Terör örgütü YPG/PKK güdümündeki SDG'nin elebaşılarından "Mazlum Abdi" kod adlı Ferhat Abdi Şahin de PKK ile Peşmerge güçleri arasındaki gerilime ilişkin 15 Aralık'ta sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada KDP'yi suçlayarak, IKBY'yi istikrarsızlaştırmaya çalışan PKK'ya destek vermişti.

    Irak'ın Duhok vilayetinde 14 Aralık'ta terör örgütü PKK ile Peşmerge güçleri arasında çıkan çatışmada 3 PKK'lı yaralanmış, bir Peşmerge ölmüştü.
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