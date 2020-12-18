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    • Dünya
    • 18.12.2020 17:43
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    • 18.12.2020 17:49
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    SON DAKİKA HABERİ... koronavirüs iyileşenlerin sayısını açıkladı: 53 milyon kişi sağlığına kavuştu

    2019'da 'in kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tüm da etkisini sürdürüyor. Koronavirüs vakalarına ilişkin tüm verilen derlendiği "" Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısını açıkladı. Buna göre 53 milyon kişi yeni tip koronavirüs salgınını yenmeyi başardı. İşte merak edilen tüm detaylar...

    AA
    Virüsü yenenlerin sayısı belli oldu!



    Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) salgınına ilişkin verilerin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünyada virüs bulaşan kişilerden 53 milyon 198 iyileşti.



    EN FAZLA VAKANIN GÖRÜLDÜĞÜ 4 ÜLKE
    Dünyada en fazla vakanın görüldüğü ilk 4 ülke, aynı zamanda en fazla hastanın iyileştiği ülkeler oldu. ABD'de 10 milyon 294 bin 974, Hindistan'da 9 milyon 520 bin 827, Brezilya'da 6 milyon 177 bin 702 ve Rusya'da 2 milyon 228 bin 633 kişi virüsü yenmeyi başardı.



    TÜRKİYE'DE 1.721.607 KİŞİ
    Türkiye'de de Kovid-19 tespit edilen 1 milyon 721 bin 607 kişi sağlığına kavuştu.



    20.770.870 KİŞİNİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR
    Dünya genelinde 20 milyon 770 bin 870 kişi halen tedavi altında bulunuyor. Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak salgına dönüştü.



    Dünya genelindeki vaka sayısı 75 milyon 442 bin 628'e ulaşırken, virüs nedeniyle 1 milyon 671 bin 560 kişi hayatını kaybetti.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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    Haberler Dünya SON DAKİKA HABERİ... Worldometers koronavirüs iyileşenlerin sayısını açıkladı: 53 milyon kişi sağlığına kavuştu