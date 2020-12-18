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    • 18.12.2020 16:38
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    : ABD Başkanı ’tan aşısı açıklaması: Büyük bir çoğunlukla onay aldı

    haberine göre ABD Başkanı , hesabından yaptığı paylaşımda, “'nın virüs aşısı büyük bir çoğunlukla onay aldı” dedi. FDA bağımsız uzmanlar paneli, bugünkü toplantısında 20 "evet" oyu ve bir uzmanın çekimser kalmasının ardından, Moderna'nın yüzde 94,1 etkili olduğu açıklanan Covid-19 aşısının, 18 yaş ve üzeri kişilerde kullanılmasını tavsiye etmişti.

    Trump’tan flaş koronavirüs aşısı açıklaması

    ABD Gıda ve 'nin (FDA) BioNTech ve Pfizer tarafından geliştirilen virüs aşısına acil kullanım onayı vermesinin ardından, ABD Başkanı , aşısının da onay aldığını açıkladı.


    Trump, hesabından yaptığı paylaşımda, "Moderna'nın aşısı büyük bir çoğunlukla onay aldı. Dağıtımı hemen başlayacak" dedi. Öte yandan, ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Amerikan ilaç şirketi Moderna'nın geliştirdiği koronavirüs (Covid-19) aşısının güvenli olduğunu açıklayarak, aşının kullanılabileceği tavsiyesinde bulunmuştu.


    FDA bağımsız uzmanlar paneli, bugünkü toplantısında 20 "evet" oyu ve bir uzmanın çekimser kalmasının ardından, Moderna'nın yüzde 94,1 etkili olduğu açıklanan Covid-19 aşısının, 18 yaş ve üzeri kişilerde kullanılmasını tavsiye etmişti.

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    Haberler Dünya Son dakika: ABD Başkanı Donald Trump’tan Moderna aşısı açıklaması: Büyük bir çoğunlukla onay aldı