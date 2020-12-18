Küçük kızın öldürüldüğü cinayette polis tarafından şüpheli ilan edilen Yoon, seri katil olmakla suçlanmıştı. Yoon, polisin suçunu itiraf etmesi için yaptığı işkencelere rağmen suçlu olduğunu kabul etmemişti.

Polis sonunda Yoon'u işlenen diğer cinayetlerden ötürü suçlamaktan vazgeçmiş, onun cinayetlerden etkilenip onları kopya ettiğini öne sürmüştü.

Güney Kore'de görülen ilk seri cinayet vakası olarak bilinen Hwaseong cinayetleri, geçen yıl "Parazit" filmi ile Oscar kazanan Güney Koreli yönetmen Bong Joon-ho'nun 2003 yapımı "Cinayet Günlüğü" filmine ilham vermişti.