Aşılama, önceki teknikten (yaklaşık 30 kişiden birini öldürüyordu) çok daha güvenli olmasına rağmen, hastalıkla mücadelede ilerleme çok yavaştı ve ancak 1967'de Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Yaygınlaştırılmış Eradikasyon Programı'nı başlatmasının ardından bu hastalık kontrol altına alınmaya başlandı.

Doktorlara iki basit gelişme yardımcı oldu: Kolayca saklanabilen ve taşınabilen, soğutarak muhafaza edilen bir aşı ve bir hastaya bir dozu kolayca batırmak için kullanılabilen ve daha sonra alev üzerinde yeniden kullanım için sterilize edilebilen basit bir iki uçlu iğne.

Bu sorunu çözmek için milyonlarca dolar harcandı.

Başlangıçta, virüsün yayılmasını durdurmak için ülkelerdeki nüfusun yüzde 80'ini aşılama girişimlerinde bulunuldu - "sürü bağışıklığı" denilen durum.

Ancak görev fazla büyüktü, ülkedeki nüfusun geri kalanını bırakın, sadece her yıl Hindistan'da doğan 20 milyon bebeği aşılamak bile devasa bir görev olurdu.

Bunun yerine Nijerya'da, aşı yetersizliği nedeniyle zorunluluktan başlatılan bir sistem geliştirildi.