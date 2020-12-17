Şehrin karantinadan en çok etkilenen sektörlerinden olan gece hayatı ekonomisinin canlanması, Kovid-19 aşılarının küresel çapta piyasaya sürüldüğü şu günlerde, pek çok umudun gerçeğe döneceğinin umulduğu 2021 yılının yaşam tarzına bir bakış sunuyor.