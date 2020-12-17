



Sağlık Bakanı Matt Hancock geçen ay Ulusal Sağlık Enstitüleri'nin (NHS) uzun Covid'den muzdarip olanlara yardım etmek için 40 mini hastane kuracağını açıkladı.

Hancock, "sadece en yaşlı ve en savunmasız olanlara değil, her yaştan herhangi bir geçmişe sahip herkesin" uzun süreli Covid riskine sahip olduğunu söylemişti.