BAKIM MERKEZLERİ İÇİN ÖNCELİK VERİLDİ

Kanada, Pfizer-BioNTech tarafından geliştirilen aşının ilk sevkiyatını pazartesi günü almıştı. Aşının 30 bin dozluk ilk partisi, ön saflarda görev yapan sağlık çalışanları ile yaşlı bakım merkezlerinde kalanlar için kullanılıyor. Kanada'nın aşı alacağı diğer firmalar ve dozları ise şöyle:

Birçok firmadan alınacak olan koronavirüs aşı dozları şu şekilde;

Moderna 56 milyon doz, Medicago 76 milyon doz, AstraZeneca 20 milyon doz aşı, Johnson & Johnson 38 milyon doz, Novavax 76 milyon doz, Sanofi ve GlaxoSmithKline 72 milyon doz ve COVAX 15 milyon doz.