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    • Dünya
    • 17.12.2020 12:10
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    • 17.12.2020 12:11
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    'de rekor vaka koronavirüs artışı

    Koronavirüs pandemisinin başından bu yana Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından örnek gösterilen ’de son 24 saatte bin 14 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 46 bin 453’e yükseldi.

    DHA
    Güney Kore'de rekor vaka artışı

    Ülkede son 24 saatte Kovid-19'dan 22 kişi yaşamını yitirdi, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 634'ye ulaştı.

    YETKİLİLERDEN 'ÖNLEMLERE UYUN' ÇAĞRISI
    'de sağlık yetkilileri koronavirüse bağlı olarak artan ölümlerden sonra halka durumu ciddiye almaları konusunda uyarıda bulundu.

    Güney Koreli sağlık yetkilileri, koronavirüs vakalarındaki ve ölümlerindeki artışla birlikte pandeminin başlangıcından bu yana ilk kez ülkenin karantinaya girme olasılığıyla karşı karşıya olduğunu belirterek ülke halkının mevcut kısıtlamaları ciddiye alması konusunda uyardı.

    Öte yandan vakaların çoğunun başkent Seul ve çevresinde tespit edildi.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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