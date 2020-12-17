Amerika Birleşik Devletleri'nde birkaç gündür bakanlıklar yoğun saldırı altında. Geçtiğimiz gün Hazine Bakanlığı'na bir saldırı düzenlenmişti. Olayın hemen ardından ise Ticaret ve İç Güvenlik bakanlığı siber saldırıya uğramış ve saldırıların arkasında ise Rusya olduğu öne sürülmüştü.
Tüm bu olaylar sıcaklığını korurken bugün ABD şok bir haberle daha sarsıldı. Ulusal Nükleer Güvenlik İdaresi de siber saldırılardan payını aldı.
Seçilmiş Başkan Joe Biden ise "Saldırıların sorumlularına büyük bedel ödeteceğiz" diyerek açıkça tehdit etti.
CISA'dan yapılan yazılı açıklamada, "Söz konusu saldırı, federal hükümetin yanı sıra eyalet ve yerel yönetimlere, önemli altyapı şirketleri ve diğer özel sektör kuruluşlarına da ciddi tehdit oluşturmaktadır." ifadesine yer verildi.
Söz konusu saldırı ile bilgisayarlara yerleştirilen "kötü niyetli yazılımların" kaldırılmasının zor bir süreç olduğuna işaret edilen açıklamada, "Bilgisayarlardaki tehditlerden kurtulmak çok karmaşık ve zorlayıcı bir süreç olacaktır." değerlendirmesinde bulunuldu.
JOE BIDEN AÇIKÇA TEHDİT ETTİ!
ABD başkanlığına seçilen Joe Biden, ülkede 3 bakanlığa yönelik siber saldırıların ardından, siber güvenliği yönetiminin en önemli önceliklerinden biri yapacağını ve saldırıların sorumlularının büyük bedel ödeyeceğini belirtti.
Biden, ABD Hazine, Maliye ve İç Güvenlik Bakanlıklarına siber saldırıların ardından yaptığı açıklamada, son günlerdeki siber saldırıların ABD şirketlerini ve federal hükümet kurumlarını hedef aldığına dikkati çekti.
Biden, "Yönetimim, siber güvenliği en önemli önceliği yapacak ve göreve başlar başlamaz bu sorunla ilgilenecek. Ancak iyi bir savunma yeterli değil, düşmanlarımızı ilk olarak caydırmamız gerek ve bunu saldırıların sorumlularına büyük bedel ödeterek yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.
Rusya söz konusu siber saldırı iddialarını reddetmişti.