Almanya'nın PKK ve bağımsız Kürdistan hayali bitmiyor. Ülkesinde yasakladığı halde hiçbir PKK eylemine ses çıkarmayan, PKK'lılara her türlü siyasal ve maddi desteği sağlayan Almanya, bu kez kapısında Alman bayrağı olan bir merkezde terörist kostümü giydirilmiş Kürt ve Ezidi çocuklara Kürtçe eğitim verdiriyor.

PKK BELGESELİ YAYINLADILAR

Alman Devlet Televizyonu ZDF'nin Info kanalında, üç gün önce "Baskı, terörizm ve ihanet altındaki Kürtler" başlıklı bir belgesel yayınlandı. Erbil, Türkiye, Almanya, Suriye ve Irak'taki çeşitli yerlerde çekilen görüntüler, Rize'nin altında başlayıp bir yandan Basra, diğer yandan Hatay'a kadar uzanan geniş bir "sözde Kürt bölgesi" haritası altında gösterildi.