Belçika'da Flaman bölgesinde 2017'de getirilen "kesim öncesi hayvanlara şok verilmesi" uygulamasına karşı çıkan bazı Müslüman ve Yahudi sivil toplum kuruluşları Anayasa Mahkemesine başvurdu.
ŞOK VERİLMESİNİ SAVUNUYORLAR
Belçika Anayasa Mahkemesinden Adalet Divanına giden konu hakkında bugün açıklanan kararda, dini amaçlı olanlar dahil kesimlerde hayvanların iyiliğinin sağlanması için AB üyesi ülkelerin "kişilerin temel haklarını ihlal etmeden" kesilecek hayvana şok verilmesini isteyebileceği belirtildi.
MÜSLÜMANLAR VE MUSEVİLER KARŞI ÇIKIYOR
Belçika nüfusunun yaklaşık yüzde 6'sını oluşturan Müslüman ve Musevi toplumlar, hayvanların şoklanmadan ve uyutulmadan kesilmesini yasaklayan kararın, iki toplumun dini özgürlüklerini kısıtladığını ve toplumlara saygısızlık olduğunu savunuyor.
ŞOK VERİLMESİ HELAL VE KOŞER ÜRÜN ELDE EDİLMESİNE AYKIRI
Müslümanların "helal", Musevilerin ise "koşer" olarak adlandırdığı kesime göre hayvanların kesilmeden önce sağlığı ve bilincinin yerinde olması gerekiyor.
Kesimden önce hayvanların şoklanması ise buna mani teşkil ederek Müslüman ve Musevi toplumların tükettiği helal ve koşer ürünlerin elde edilmesini engelliyor.