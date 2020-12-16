



Dünyada en fazla vakanın görüldüğü ilk 4 ülke, aynı zamanda en fazla hastanın iyileştiği ülkeler oldu.

ABD'de 10 milyon 25 bin 12, Hindistan'da 9 milyon 456 bin 552, Brezilya'da 6 milyon 67 bin 862 ve Rusya'da 2 milyon 176 bin 100 kişi virüsü yenmeyi başardı.