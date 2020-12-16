Ülke şoka girdi! 2018'den sonra bir kez yaşanıyor

Japonya'nın Kochi eyaletindeki bir tavuk çiftliğinde daha kuş gibi salgını doğrulandı. 32 bin kümes hayvanının itlaf edileceği açıklanırken, ülkede salgından etkilenen eyaletlerin sayısı 11'e ulaştı.



2018 yılından bu yana Japonya'da ilk kez geçen ay kendini gösteren kuş gribi salgını ülkede etkisini artırıyor. Japonya'nın Kochi eyaleti yönetiminden yapılan açıklamada Sukumo şehrindeki bir tavuk çiftliğinde toplu kuş gribi vakalarının doğrulandığı bildirildi. Dün tesisteki yaklaşık 40 tavuğun ölümünden şüphelenen çalışanların yerel otoritelerle temas etmesi üzerine doğrulanan salgın nedeniyle 32 bin kümes hayvanının itlaf edileceği öğrenildi. Bölge valiliği, salgından etkilenen çiftliğin 10 kilometre yakınında bulunan diğer üretim tesislerine de tavuk ve yumurta sevkiyatını durdurma çağrısında bulundu.



47 EYALETİN 11'İNİ VURDU

Japonya'da 2018 yılından bu yana ilk kez, geçtiğimiz ayın başlarında Kagawa'da doğrulanan toplu kuş gribi vakaları, kısa süre içinde Fukuoka, Hyogo, Miyazaki, Nara, Hiroshima, Oita, Wakayama, Okayama ve Shiga'ya sıçramış, 3 milyonu aşkın kümes hayvanı itlaf çalışmaları nedeniyle telef olmuştu. Son gelişme 47 eyaleti bulunan Japonya'da salgından etkilenen bölgelerin sayısını 11'e çıkardı.

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