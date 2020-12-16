Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 16.12.2020 11:39
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 16.12.2020 11:45
    ABONE OL

    SON DAKİKA: Terör örgütü / 'ta güçlerine saldırdı

    Son dakika haberine göre, terör örgütü /'nın üzerinden 'taki güçlerine ağır silahlarla saldırı düzenlediği belirtildi. YPG/PKK Suriye'nin kuzeydoğusunda muhalif Kürtlerin oluşturduğu Suriye Kürt Ulusal Konseyinin () iki ofisini tahrip etmişti.

    AA
    YPG/PKK Irak'ta peşmerge güçlerine saldırdı
    Terör örgütü /'nın üzerinden 'taki güçlerine ağır silahlarla saldırı düzenlediği belirtildi. YPG/PKK Suriye'nin kuzeydoğusunda muhalif Kürtlerin oluşturduğu Suriye Kürt Ulusal Konseyinin () iki ofisini tahrip etmişti.



    YPG/PKK-ENKS MÜZAKERELERİ SONUÇSUZ KALMIŞTI
    ABD baskısıyla ocakta başlayan ENKS-YPG/PKK görüşmeleri, terör örgütünün karşı tarafının taleplerini yerine getirmemesi nedeniyle eylül sonunda başarısızlıkla sonuçlanmıştı.

    Haziran ayında ise terör örgütü YPG/PKK ile ENKS, Haseke ilinde, ABD'nin baskıları sonucu 2014 yılında imzalanan ""nın temel alarak sözde özerk yönetimi paylaşma müzakerelerine devam kararı almıştı.

    Müzakereler sırasında YPG/PKK'lı teröristler, işgal ettikleri bölgelerde daha önce kilit vurdukları bazı ENKS ofislerinin tekrar açılmasına izin vermişti.

    Ekim 2014'te eski Başkanı liderliğinde Duhok kentinde düzenlenen toplantıda, Suriye'nin kuzeyindeki Kürt siyasi oluşumlarının ortak hareket etmelerini öngören "Duhok Anlaşması" imzalanmıştı. Ancak YPG/PKK, Suriye'nin kuzeyini işgal ettikten sonra muhalif ENKS üyelerinin faaliyetlerini engellemiş, silahlı unsurlarını tasfiye ettirmiş ve siyasi mensuplarının birçoğunu alıkoymuştu. Terör örgütü, ENKS ofislerine de kilit vurmuştu.


    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Dünya SON DAKİKA: Terör örgütü YPG/PKK Irak'ta peşmerge güçlerine saldırdı