Terör örgütü YPG PKK 'nın Suriye üzerinden Irak 'taki Peşmerge güçlerine ağır silahlarla saldırı düzenlediği belirtildi. YPG/PKK Suriye'nin kuzeydoğusunda muhalif Kürtlerin oluşturduğu Suriye Kürt Ulusal Konseyinin ( ENKS ) iki ofisini tahrip etmişti.





YPG/PKK-ENKS MÜZAKERELERİ SONUÇSUZ KALMIŞTI

ABD baskısıyla ocakta başlayan ENKS-YPG/PKK görüşmeleri, terör örgütünün karşı tarafının taleplerini yerine getirmemesi nedeniyle eylül sonunda başarısızlıkla sonuçlanmıştı.

Haziran ayında ise terör örgütü YPG/PKK ile ENKS, Haseke ilinde, ABD'nin baskıları sonucu 2014 yılında imzalanan "Duhok Anlaşması"nın temel alarak sözde özerk yönetimi paylaşma müzakerelerine devam kararı almıştı.

Müzakereler sırasında YPG/PKK'lı teröristler, işgal ettikleri bölgelerde daha önce kilit vurdukları bazı ENKS ofislerinin tekrar açılmasına izin vermişti.

Ekim 2014'te eski IKBY Başkanı Mesut Barzani liderliğinde Duhok kentinde düzenlenen toplantıda, Suriye'nin kuzeyindeki Kürt siyasi oluşumlarının ortak hareket etmelerini öngören "Duhok Anlaşması" imzalanmıştı. Ancak YPG/PKK, Suriye'nin kuzeyini işgal ettikten sonra muhalif ENKS üyelerinin faaliyetlerini engellemiş, silahlı unsurlarını tasfiye ettirmiş ve siyasi mensuplarının birçoğunu alıkoymuştu. Terör örgütü, ENKS ofislerine de kilit vurmuştu.