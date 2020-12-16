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    • 16.12.2020 19:49
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    Son dakika: 'da felaketi: Son 24 saatte 680 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

    Aralık 2019'da 'in Vuhan kentinde ortaya çıkan salgını tüm dünyada etkisini sürdürmeye devam ediyor.... 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 680 artarak, 66 bin 537 oldu.



    İtalya Sağlık Bakanlığı'nın günlük açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 17 bin 572 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının ülkede başladığı şubattan beri toplam vaka sayısı 1 milyon 888 bin 144'e ulaştı.



    Aktif Kovid-19 hasta sayısı 645 bin 706'ya, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı da 2 bin 926'ya geriledi.



    Hayatını kaybedenlerin sayısı da son 24 saatte 680 artarak 66 bin 537'ye yükseldi.



    İyileşenlerin sayısı 34 bin 495 artarak 1 milyon 175 bin 901 oldu.



    EK ÖNLEMLER GÖRÜŞÜLÜYOR
    Bu arada, Başbakan Giuseppe Conte, uzmanlardan gelen uyarılar doğrultusunda koalisyon ortakları ve bölge yöneticileri ile Noel ve yılbaşı tatil dönemine yönelik ek önlemleri görüşüyor.



    SIKI TEDBİRLER GÜNDEMDE
    İtalyan basınına yansıyan haberlerde, tatil dönemi sonrasında ocak ayında salgında 3. dalgayla karşı karşıya kalmamak için, ülke genelinde 6 Ocak'a kadar daha sıkı tedbirler alınmasının hükümetin gündeminde olduğu belirtildi.

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