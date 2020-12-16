



İtalya Sağlık Bakanlığı'nın günlük açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 17 bin 572 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının ülkede başladığı şubattan beri toplam vaka sayısı 1 milyon 888 bin 144'e ulaştı.