En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ABD'de 17 milyon 143 bin 779 kişide Kovid-19 tespit edildi, salgın nedeniyle 311 bin 68 kişi öldü.

ABD'nin yanı sıra vaka sayıları 1 milyonu geçen ülkeler şöyle:

"Hindistan (9 milyon 932 bin 908), Brezilya (6 milyon 974 bin 258), Rusya (2 milyon 707 bin 945), Fransa (2 milyon 391 bin 447), Türkiye (1 milyon 898 bin 447), İngiltere (1 milyon 888 bin 116), İtalya (1 milyon 870 bin 576), İspanya (1 milyon 771 bin 488), Arjantin (1 milyon 510 bin 203), Kolombiya (1 milyon 444 bin 646), Almanya (1 milyon 378 bin 518), Meksika (1 milyon 267 bin 202), Polonya (1 milyon 147 bin 446) ve İran (1 milyon 123 bin 474)."