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    • 16.12.2020 18:22
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    Son dakika: koronavirüs ölümlerini durduramıyor! 24 saatte 3 binden fazla ölü...

    Son dakika haberi... 'de koronavirüsten ölenlerin sayısı hızla artmaya devam ediyor. ABD'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 3 bin 134 artarak 311 bin 225'e yükseldi.

    24 saatte 3 binden fazla ölü!

    ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı hızla artmaya devam ediyor.

    24 SAATTE 3 BİNDEN FAZLA ÖLÜ
    ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 3 bin 134 artarak 311 bin 225'e yükseldi.

    Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers"a göre, ABD'de virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 212 bin 82 artışla 17 milyon 155 bin 979'a ulaştı.

    Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise son bir günde 3 bin 134 artarak 311 bin 225'e çıktı.

    İYİLEŞENLERİN SAYISI 10 MİLYONU AŞTI
    İyileşenlerin sayısı 10 milyonu geçerken, toplam test sayısı 225 milyona yaklaştı.

    Ülkede Kaliforniya eyaleti 1 milyon 653 binden fazla vaka ile ilk sırada yer alıyor. Bu eyaleti 1 milyon 520 bini aşkın vakayla Teksas ve 1 milyon 143 binden fazla vakayla da Florida izliyor.

    İLK SIRADA NEW YORK VAR
    Kovid-19'a bağlı can kaybında 35 bin 833 ile ilk sıradaki New York, vaka sayısında 834 binden fazla vakayla Illinois eyaletinden sonra 5. sırada bulunuyor.

    Kovid-19 vaka ve ölüm sayısında dünyada ilk sırada yer alan ABD'yi 9 milyon 933 binden fazla vakayla Hindistan ve 6 milyon 974 bini aşan vakayla Brezilya takip ediyor.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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    Haberler Dünya Son dakika: ABD koronavirüs ölümlerini durduramıyor! 24 saatte 3 binden fazla ölü...