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    • 16.12.2020 23:50
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    Kıdemli : ile nükleer anlaşmaya dönmek en felaket karar olabilir

    yönetimine uyarılarda bulunan ABD'li  , "Bu anlaşmaya geri dönmek, 'nun istikrarı i Biden yönetiminin alacağı en felaket karar olabilir. Senato bunu destekleyip desteklemeyeceğine ilişkin bir karara varmalı." ifadelerini kullandı. Graham ayrıca, 'nın Çin ile 'a yaradığını belirtti.

    AA
    Lindsey Graham Joe Biden'ı uyardı

    Amerika Birleşik Devletleri'nde kıdemli bir Cumhuriyetçi senatör olan Lindsey Graham, Joe Biden yönetiminin İran ile nükleer anlaşmaya geri dönmesinin "Orta Doğu'nun istikrarı için Biden yönetiminin alacağı en felaket karar olabileceği" uyarısında bulundu.

    Graham, Twitter hesabından, Trump döneminde çıkılan ve "İran'ın Kapsamlı Ortak Eylem Planı (JCPOA)" olarak bilinen nükleer anlaşmaya Joe Biden yönetiminin geri dönme planlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

    Bu anlaşmaya dönülmesine ilişkin bir tasarının yakın zamanda Senatoda oylanması için bir girişim olduğunu aktaran Graham, "Bu anlaşmaya geri dönmek, Orta Doğu'nun istikrarı için Biden yönetiminin alacağı en felaket karar olabilir. Senato bunu destekleyip desteklemeyeceğine ilişkin bir karara varmalı." görüşünü paylaştı.

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    GRAHAM PARİS İKLİM ANLAŞMASI KONUSUNDA DA UYARDI: ÇİN VE HİNDİSTAN İÇİN BÜYÜK BİR KAZANÇ SAĞLIYOR

    Graham, Senatonun Biden yönetiminin Paris İklim Anlaşması'na geri dönmesi konusunda da bir karara varması gerektiğini belirterek, "Şu anki haliyle, Paris İklim Anlaşması Çin ve Hindistan için büyük bir kazanç sağlıyor. Bu iki ülkenin karbondioksit yayılımı çok yüksek ancak anlaşma ile korunuyorlar." ifadesini kullandı.
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    Haberler Dünya Kıdemli Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham: İran ile nükleer anlaşmaya dönmek en felaket karar olabilir