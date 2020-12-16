



SUUDİ ARABİSTAN'DA 11 KİŞİ ÖLDÜ

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı, salgında 11 kişinin daha vefat ettiğini, 180 kişinin enfekte olduğunu, 199 hastanın ise iyileştiğini duyurdu.

Bakanlık toplam can kaybını 6 bin 80, vaka sayısını 360 bin 335, iyileşen hasta sayısını da 351 bin 192 olarak açıkladı.