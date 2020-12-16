"ONU SEVİYORUM, EĞLENCELİ BİRİ"

"Onu seviyorum. Blue çok eğlenceli, komik ve aynı zamanda harika birisi" diyen Becki Price, Blue ile olan ilişkisinin kimilerine garip gelmesi nedeniyle bazı arkadaşlarının hayatından çıktığını belirtti.