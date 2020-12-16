



Kanada'nın Uzay Ajansı'na bağlı astronotlar Jeremy Hansen, David Saint- Jacques, Joshua Kutryk ve Jenni Sidey-Gibbons'ın yaptığı basın açıklamasında, Kanada'nın Apollo görevlerinden bu yana Ay'a ilk mürettebatlı görevde ABD'ye katılacağını ve 2023'teki bu yolculuğun 50 yılı aşkın bir süre sonra Ay yörüngesine çıkaracak olan Artemis 2'nin bir parçası olacağını aktardı.