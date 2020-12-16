Çevre, Gıda ve Köy İşleri Bakanlığı tarafından yayınlanan belgelere göre, 3 kilometrelik koruma bölgesi Mackworth ve Mickleover'ın eteklerine kadar uzanıyor. Gözetim bölgesi ise, Derbyshire'ın büyük bölümlerinin yanı sıra Willington, Hilton ve Duffield'ı da içine alıyor.

"UYGUN ŞEKİLDE PİŞİRİLMİŞ KÜMES HAYVANI ÜRÜNLERİNİ YEMEK GÜVENLİ"

İngiltere Halk Sağlığı tarafından yapılan açıklamada, halka yönelik riskin çok düşük olduğu ve Gıda Standartları Kurumu'nun (FSA) çok düşük bir gıda güvenliği riski oluşturduğunu ifade ettiğini aktarıldı. Halk sağlığı, uygun şekilde pişirilmiş kümes hayvanı ürünlerini yemenin güvenli olduğunu açıkladı.