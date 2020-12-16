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    • 16.12.2020 09:01
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    'un kurucusu ’un eski eşi MacKenzie 'tan dört ayda 4 milyar dolardan fazla bağış

    Dünyanın en zenginleri listesinde zirveye oturan 'un kurucusu 'un eski eşi MacKenzie , dört ayda aşevlerine ve acil yardım fonlarına 4 milyar dolardan fazla bağışta bulundu. Dünyanın en zenginleri arasında 18’inci, kadın milyarderler arasında ise ilk sırada yer alan Scott’un serveti bu yıl 60.7 milyar dolara yükseldi.

    Nafaka krallığı! Dudak uçuklatan bağış

    Dünyanın en zenginleri listesinde başı çeken ABD'li teknoloji şirketi Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un eski eşi MacKenzie Scott, aşevlerine ve acil yardım fonlarına dört ay içerisinde 4 milyar dolardan fazla bağış yaptı.



    Koronavirüs (Covid-19) pandemisi nedeniyle zorluk çeken insanlara yardım etmek istediğini belirten Scott, "Ekonomik kayıplar ve sağlık sorunları; kadınlar, beyaz olmayanlar ve yoksulluk içinde yaşayan insanlar için daha kötü oldu.

    Ancak bu süreçte milyarderlerin serveti ise önemli ölçüde arttı."



    YIL İÇİNDE 6 MİLYAR DOLAR BAĞIŞ
    Temmuz ayında da 116 hayır kurumuna 1,7 milyar dolar bağışta bulunan Scott'un yıl içindeki toplam bağış miktarı yaklaşık 6 milyar doları buldu.


    SCOTT, DÜNYANIN EN ZENGİN KADINI
    Dünyanın en zenginleri arasında 18'inci, kadın milyarderler arasında ise ilk sırada yer alan Scott'un serveti bu yıl 60.7 milyar dolara yükseldi.

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    Haberler Dünya Amazon'un kurucusu Jeff Bezos’un eski eşi MacKenzie Scott'tan dört ayda 4 milyar dolardan fazla bağış