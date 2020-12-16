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    • Dünya
    • 16.12.2020 19:02
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    • 16.12.2020 19:04
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    Dışişleri Bakanı 'ya karantinası!

    Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı yeni tip e yakalanmış biriyle temaslı olduğu tespit edildiğinden karantinaya alındı. Yapılan açıklamada, "Bakan'ın testi negatif çıktı. CDC (Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi) prosedürleri gereğince karantinada kalacak. Bakanlığın sağlık ekipleri tarafından yakından izlenecektir." bilgisi aktarıldı.

    AA
    Karantinaya aldılar!

    Dışişleri Bakanı yeni tip e yakalanmış biriyle temaslı olduğu tespit edildiğinden karantinaya alındı.

    KİMLİĞİNİ AÇIKLAYAMAYIZ
    ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Pompeo'nun, Kovid-19 testi pozitif çıkmış olan biri ile temaslı olduğu tespit edildi. Gizlilik hakları dolayısıyla o kişinin kimliğini açık edemeyiz. Bakan'ın testi negatif çıktı. CDC (Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi) prosedürleri gereğince karantinada kalacak. Bakanlığın sağlık ekipleri tarafından yakından izlenecektir." bilgisi verildi.

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    Haberler Dünya ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya koronavirüs karantinası!