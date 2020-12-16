ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo yeni tip koronavirüse yakalanmış biriyle temaslı olduğu tespit edildiğinden karantinaya alındı.

KİMLİĞİNİ AÇIKLAYAMAYIZ

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Pompeo'nun, Kovid-19 testi pozitif çıkmış olan biri ile temaslı olduğu tespit edildi. Gizlilik hakları dolayısıyla o kişinin kimliğini açık edemeyiz. Bakan'ın testi negatif çıktı. CDC (Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi) prosedürleri gereğince karantinada kalacak. Bakanlığın sağlık ekipleri tarafından yakından izlenecektir." bilgisi verildi.